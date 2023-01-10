Севастополь, 10 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки в городе связаны с проведением учений расчетов комплексов ПВО.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

«У наших военных сегодня тренировка расчетов комплексов противовоздушной обороны: идет работа по учебным мишеням», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона 10 января.

Также Развожаев добавил, что на данный момент в городе наблюдается спокойная обстановка, и отметил, что на данный момент нет причин для беспокойства.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в регионе до 21 января 2023 года.