Губернатор Севастополя Развожаев рассказал о тренировках расчетов ПВО
Севастополь, 10 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки в городе связаны с проведением учений расчетов комплексов ПВО.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Следы работы ПВО
«У наших военных сегодня тренировка расчетов комплексов противовоздушной обороны: идет работа по учебным мишеням», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона 10 января.
Также Развожаев добавил, что на данный момент в городе наблюдается спокойная обстановка, и отметил, что на данный момент нет причин для беспокойства.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в регионе до 21 января 2023 года.