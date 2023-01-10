Москва, 10 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Руководство США — это не президенты, которые на самом деле лишь выполняют роль статистов, заявил 10 января секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью aif.ru.

Клод Верлинд. Марионетки (фрагмент)

По его мнению, государство в США — только «оболочка для конгломерата огромных корпораций, которые правят страной и пытаются властвовать над миром». Власти, «сросшиеся с крупным бизнесом, обслуживают интересы транснациональных корпораций, в том числе военно-промышленного комплекса».

Николай Патрушев «Для ТНК даже президенты США — это лишь статисты, которым можно закрывать рот, как [45-му президенту Дональду] Трампу».

Российский политик добавил, что все четыре убийства американских президентов «связаны с корпоративным следом». В США люди всё чаще говорят о том, что Демпартия и Республиканская партия — это актёры одной пьесы и пьеса эта «не имеет ничего общего с демократией».