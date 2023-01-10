В России с 1 января цены на автомобили остались прежними
«Ъ»: в России с 1 января цены на автомобили остались прежними
Москва, 10 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Цены на автомобили в России не подорожали с 1 января 2023 года, сообщает газета «Коммерсантъ».
Руководитель дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников рассказал, что розничные цены на легковые машины, поставляемые официальными дистрибуторами, не изменились. По его словам, импортеры в начале года увеличивали стоимость на величину инфляции, но в конце 2022-го ряд брендов сообщил о росте цен на 7%.
Решетников добавил, что автомобили, которые собираются в России, подорожают в пределах инфляции (минимум на 5–10%).
Директор розничных продаж «Авилона» Ренат Тюктеев также отметил, что несмотря на то, что курс юаня к рублю растет, рекомендованные цены оказались статичны.
Уточняется, что бренды из Китая меняют размер скидок, регулируя расходы и маржинальность. В свою очередь, Сергей Удалов из аналитического агентства «Автостат» сообщил, что практику управления размером скидки использовали бренды из Южной Кореи, что позволяло им быстро реагировать на изменения спроса и предложения.
Как передавало ИА REGNUM, в пресс-службе Минпромторга 30 декабря заявили, что дополнительное финансирование может быть получено на программы поддержки в России спроса на отечественные автомобили.
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