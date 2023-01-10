Москва, 10 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Цены на автомобили в России не подорожали с 1 января 2023 года, сообщает газета «Коммерсантъ».

Владимир Югасов ИА REGNUM На парковке автозавода

Руководитель дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников рассказал, что розничные цены на легковые машины, поставляемые официальными дистрибуторами, не изменились. По его словам, импортеры в начале года увеличивали стоимость на величину инфляции, но в конце 2022-го ряд брендов сообщил о росте цен на 7%.

Решетников добавил, что автомобили, которые собираются в России, подорожают в пределах инфляции (минимум на 5–10%).

Директор розничных продаж «Авилона» Ренат Тюктеев также отметил, что несмотря на то, что курс юаня к рублю растет, рекомендованные цены оказались статичны.

Уточняется, что бренды из Китая меняют размер скидок, регулируя расходы и маржинальность. В свою очередь, Сергей Удалов из аналитического агентства «Автостат» сообщил, что практику управления размером скидки использовали бренды из Южной Кореи, что позволяло им быстро реагировать на изменения спроса и предложения.

Как передавало ИА REGNUM, в пресс-службе Минпромторга 30 декабря заявили, что дополнительное финансирование может быть получено на программы поддержки в России спроса на отечественные автомобили.

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