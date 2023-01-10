Донецк, 10 января, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени киевские боевики из-за больших потерь и неспособности держать оборону могут выйти из города Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 января сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

«Всё больше разговоров о скором уходе украинских формирований из Соледара из-за высоких потерь и неспособности удерживать город», — написал он в своём сообщении.

Также военкор указал, что ранее в минобороны режима Киева заявляли, что большая часть боевиков ВСУ — это мобилизованные, непрофессиональные военные, которые были брошены на передовую без какой-либо военной подготовки.

При этом Поддубный подчеркнул, обольщаться на этот счёт не стоит, однако, как он считает, в заявлениях представителей режима Киева имеется доля правды.

«Пока же противник цепляется за Соледар остатками ещё боеспособных частей, но ситуация так или иначе складывается не в пользу ВСУ. По сообщениям с мест, наши силы контролируют «дорогу жизни» между Артёмовском и Соледаром, а значит, оперативное снабжение для украинских боевиков существенно нарушено, что рано или поздно принесёт нужный нам результат», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент Александр Сладков оценил возможность так называемого корейского сценария окончания спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.