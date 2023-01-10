Москва, 10 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Российский бизнес необходимо переориентировать на национальные интересы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью aif.ru.

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Отметив, что в России сейчас идёт процесс создания независимой и крепкой экономики и что конечной целью является экономический суверенитет, Патрушев подчеркнул, что у страны хватит для этого ресурсов.

Условием для такого укрепления экономики служит бережное отношение к ресурсам, причём «не только природным, но и нематериальным».

«Российский бизнес должен быть национально ориентированным, — сказал Патрушев. — Частному капиталу, так же как и власти, следует думать о долгосрочном развитии страны».

Он добавил, что в России «хватает своих Ломоносовых и Кулибиных», так что технологический суверенитет достижим. Нужно только вовремя заметить таланты в стране, не просто развивая науку и образование. Необходимо «возродить настоящий культ учёного, инженера, труженика».