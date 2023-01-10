Москва, 10 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Дата встречи глав внешнеполитических ведомств России, Сирии и Турции на данный момент не утверждена. Как передает газета Asharq Al-Awsat 10 января, переговоры, вероятно, не состоятся раньше возвращения главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу из Соединенных Штатов Америки.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Газета Hürriyet также отмечает, что встреча министров иностранных дел России, Сирии и Турции состоится после завершения визита Чавушоглу в Вашингтон.

Во время рабочего визита Чавушоглу в Вашингтон должны быть обсуждены позиции Анкары по кризису на Украине и по вступлению Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс НАТО.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН продлил трансграничную доставку помощи в Сирию до 10 июля 2023 года.