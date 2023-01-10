Самара, 10 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Военкоматы России не будут публиковать списки бойцов, раненных при обстреле Макеевки, так как эти данные представляют интерес для разведки противника. Об этом 9 января порталу SOVAINFO сообщил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено», — сказал Вдовин.

Он отметил, что информация о пострадавших в военкоматах предоставляется персонально только близким родственникам военнослужащих. Это делается по запросу, либо сотрудники военкомата оповещают членов семьи раненого.

Напомним, 1 января ВСУ нанесли ракетный удар по зданию ПТУ в Макеевке, где расположились российские военнослужащие. По данным Минобороны РФ, погибли 89 человек. Раненых отправили на лечение в Самару. По данным местных властей, в регион доставили 60—70 пострадавших.