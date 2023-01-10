Тбилиси, 10 января, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Грузия приобрела у Киева в 2008 году зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» по секретному соглашению, а не получила их от него безвозмездно. Об этом 10 января сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

Отмечается, что ранее появившаяся информация о том, что украинская сторона якобы бесплатно передала Тбилиси комплексы «Бук», является не соответствующей действительности.

«Оборонное ведомство получило системы «Бук» в 2007 году путём многомиллионной закупки. Это было осуществлено секретным соглашением, из-за чего мы не располагаем более конкретными деталями», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что власти Грузии «заплатили десятки миллионов долларов» для закупки в 2017 году у США противотанковых ракетных комплексов Javelin, и добавляется, что Тбилиси продолжает поддерживать Киев в гуманитарной и политической сферах, однако по поводу поставок украинской стороне оружия и средств двойного назначения «правительство Грузии неоднократно высказывало… твердую позицию».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев попросил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы «Бук» и поставить ему безвозмездно противотанковые системы Javelin, однако грузинская сторона отказалась это делать.