Полтава, Украина, 10 января, 2023, 12:12 — ИА Регнум. В Полтавской области Украины с сегодняшнего дня, 10 января, начали действовать ночные лимиты на потребление электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Полтавоблэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

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«На 10 января НЭК «Укрэнерго» ввела лимит по мощности в Полтавской области: с 00:00 до 07:00 ― 437 МВт и с 07:00 до 24:00 ― 478 МВт», ― говорится в сообщении на сайте компании.

Для сравнения: год назад в этот день максимальная мощность составляла 812 МВт.

Также сообщается, что с 11:00 в Полтавской области применяется график почасового отключения электроэнергии.

Сотрудники компании вновь обратились к жителям области с призывом «экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением», так как от этого зависит стабильная работа электросетей области.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что из-за морозов в энергосистеме Украины увеличивается дефицит мощности. В компании предупредили, что в случае превышения лимитов потребления будут применяться аварийные отключения света.

Добавим, что в Киеве вынужденно были введены аварийные отключения света. Как заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко, существенный дефицит генерации наблюдается на всей территории страны, поэтому экономить электроэнергию приходится во всех регионах.