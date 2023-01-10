Донецк, 10 января, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Город Артёмовск будет освобожден в скором времени. В настоящее время бои ведутся в его западной части. О ситуации в месте проведения операции по освобождению города сообщил 10 января врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Ранее Пушилин заявлял о важности проведения операции по освобождению городов Артёмовска и Дзержинска. По словам главы Донецкой Народной Республики, наступление в этих населенных пунктах и их освобождение дадут дорогу подразделениям Вооружённых сил России на Краматорск.

Напомним, Денис Пушилин в своем телеграм-канале 10 января пообещал, что жители города Артемовска смогут дать городу прежнее название, проголосовав об этом на референдуме. Дело в том, что киевский режим переименовал город в Бахмут в 2016 году, до этого — с 1924 года населенный пункт носил название Артемовска.

Читайте также: Пушилин сказал, какие возможности даст освобождение Дзержинска и Артемовска