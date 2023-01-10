Анкара, 10 января, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с лидером Сирии Башаром Асадом до президентских выборов в Турции в мае 2023 года, пишет газета Aydınlık.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«На третьем этапе процесса нормализации ожидается встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада», — сообщает издание, добавив, что глава Турции ранее заявил о намерении не затягивать процесс нормализации.

По сообщениям СМИ, министры иностранных дел России, Сирии и Турции могут провести переговоры в Москве 11 января. Во встрече также может принять участие глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

Как сообщало ИА REGNUM, возможности того, что дата выборов президента Турции может быть перенесена, вновь не исключил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.