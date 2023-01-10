Псков, 10 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Граждане Украины, ехавшие на легковом автомобиле из России в Латвию, попытались незаконно провезти через государственную границу в Псковской области незадекларированные 2,66 млн гривен, эквивалентные 72 тыс. долларов США. Деньги обнаружили и не пропустили сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иван Шилов REGNUM Гривна

Как сообщили 10 января в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, семья из пяти человек следовала из России через МАПП «Убылинка», имея при себе почти 9 килограммов купюр номиналом от 50 до 500 гривен в двух сумках. Эти деньги украинцы не задекларировали и не предъявили таможенному контролю.

При этом, согласно указу президента РФ, со 2 марта 2022 года, запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.

После обнаружения денег в отношении двух взрослых членов семьи были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП РФ, назначен штраф в размере 380 тыс. рублей. После оплаты штрафа граждане смогли вывезти гривны в пределах разрешенной нормы на каждого члена семьи. Сумма, превышающая норму вывоза валюты, задержана в РФ.