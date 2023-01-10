Ереван, 10 января, 2023, 12:01 — ИА Регнум. В существующей на сегодняшний день ситуации Армения не собирается проводить учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году. Об этом 10 января заявил на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Силы ОДКБ

«Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся», — сказал он.

При этом ранее в Минобороны РФ сообщали о планах провести в 2023 году в Армении совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена говорить с Россией на языке ультиматумов из-за необходимости открыть Лачинский коридор.