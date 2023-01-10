Москва, 10 января, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Криминалисты рассказали журналисту ИА REGNUM, что труп пролежал в квартире на севере Москвы не менее 20 дней.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Днем 8 января жительница многоэтажки на Дубнинской улице вызвала полицию, потому что ее сосед долгое время не выходит на связь. Женщина беспокоилась, что с мужчиной могло что-то произойти, потому что последнее сообщение от 53-летнего Александра она получала задолго до новогодних праздников. 21-го декабря сосед отправил ей сообщение в WhatsApp, где интересовался по поводу оплаты консьержа в подъезде. С этих пор связь с Александром прервалась, несмотря на многочисленные сообщения женщины.

«Прибывший на место наряд полиции обнаружил, что дверь в квартиру мужчины не заперта. В двухэтажной квартире, в одной из комнат правоохранители обнаружили тело мужчины, одетого в черный кимоно», — сообщил источник.

Сотрудники полиции в квартире обнаружили сейф, который при вскрытии оказался пустым.

Предварительная экспертиза установила, что к моменту обнаружения мужчина был мертв около 20 дней.