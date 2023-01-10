Москва, 10 января, 2023, 11:58 — ИА Регнум. На основной сцене Государственного драматического театра «Современник» 10 января началось прощание с директором театра Леонидом Эрманом, ушедшим из жизни 7 января в возрасте 96 лет.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Леонид Эрман

С 1957 года Леонид Эрман работал в «Современнике» заведующим постановочной частью, а затем финансовым директором. В 1976 году он ушел в МХАТ, однако через 13 лет снова вернулся в «Современник» и стал директором театра.

Ранее в пресс-службе Московского художественного театра имени Чехова сообщали, что прощание с Эрманом состоится 10 января в 12:00 в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.