Москва, 10 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Упразднение института современных ростовщиков сегодня — необходимое и экстренное решение, в 2023 году 12-летняя эпоха микрофинансовых организаций (МФО) должна закончиться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Они не несут никаких выгод для граждан, лишь ловят их в долговые силки. Микрокредитование допустимо, но совершенно в другом формате», — убежден Миронов.

Например, когда на базе банков с госучастием запускаются линии займов до зарплаты по социальным ставкам, отметил парламентарий.

«Ставки в пределах 5% годовых действуют для малоимущих, пенсионеров, семей с детьми, других льготных категорий. Микрокредитование должно стать формой социальной помощи под контролем государства, тогда оно действительно будет отвечать интересам страны и граждан», — резюмировал он.

С 1 июля 2023 года микрофинансовые организации (МФО) не смогут начислять по новым займам сроком до года больше 0,8% от суммы долга в день. Общая переплата, включая проценты, комиссии, штрафы и неустойки, не превысит 130% от размера займа.

В то же время объем выдачи займов «до зарплаты» в 2023 году вырастет в России на 15–20%, прогнозируют эксперты.

Читайте также: Госдума приняла закон об обязанности банков рассчитывать долговую нагрузку