Киев, 10 января, 2023, 11:52 — ИА Регнум. В захваченных режимом Киева Николаевской и Одесской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 10 января из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Также режим воздушной тревоги был объявлен в захваченной киевскими боевиками части Херсонской области.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факт ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.