Пекин, 10 января, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Гражданам Южной Кореи временно не будут выдавать краткосрочные визы в Китай. Такие меры в ответ на антиковидные действия Сеула в отношении путешественников, прибывающих из КНР, принял Пекин. Об этом 10 января заявили в посольстве Китая в Республике Корее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Китайские посольства и консульства в Корее приостановят выдачу краткосрочных виз для граждан Южной Кореи», ― говорится в заявлении дипмиссии, которое цитирует газета The Hindu.

Уточняется, что такая мера начинает действовать с 10 января и коснётся южнокорейских граждан, которые направляются в Китай с визитом с целью ведения бизнеса, туризма, лечения, транзита, а также по частным делам.

В посольстве отметили, что эти меры будут скорректированы, если Южная Корея отменит «дискриминационные ограничения на въезд в Южную Корею».

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Напомним, Южная Корея ограничила выдачу краткосрочных виз гражданам Китая, за исключением государственных служащих, дипломатов и тех, кто преследует важные гуманитарные и деловые цели, до конца января. Также власти Республики Кореи потребовали от путешественников из материкового Китая предоставлять результаты тестирования на коронавирус до и после прибытия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время телефонной беседы с южнокорейским коллегой Пак Чином выразил обеспокоенность временными антиковидными ограничениями Сеула. Он подчеркнул, что Пекин надеется на «объективный и научно обоснованный подход» южнокорейской стороны в этом вопросе.