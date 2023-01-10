Москва, 10 января, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Военный корреспондент Александр Сладков оценил возможность так называемого корейского сценария окончания спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Он написал об этом 10 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Вариант разделения Украины на две части, как Кореи, нам не подходит», — отметил он в своём сообщении.

Также Сладков уточнил, что в ходе спецоперации Россия не ведёт войну за территорию, которой у неё достаточно, а борется совсем за другие цели.

Кроме того, он добавил, что таковыми являются: освобождение русского народа на Украине от кабалы англосаксов и НАТО; разрушение созданного странами Запада на Украине нацистского государства; Украина как нейтральная и свободно развивающаяся страна и безопасность российских границ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки киевские боевики в зоне ответственности Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли свыше 170 человек.