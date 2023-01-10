Москва, 10 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Партбилета «Единой России» будет лишён депутат Заксобрания Вологодской области Денис Долженко, сообщил 10 января секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в своём телеграм-канале.

vologdazso.ru Долженко Денис Евгеньевич

Отметив, что жители страны делают «свой выбор — с кем быть и кем быть, что делать или не делать», Турчак напомнил, что сильные люди — это те, кто сейчас находятся на фронте, и те, кто им помогает.

При этом, по мнению политика, некоторые другие утрачивают связь с реальностью. Такие люди есть и в «Единой России», в том числе депутаты.

«Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах, — сообщает Турчак. — Но всему есть время и место. Ещё один наш депутат уже завтра будет лишён партбилета. Добегался».

Ранее Долженко в социальной сети выложил своё фото из ОАЭ с комментариями, где сказано, что бегать в мороз «не очень комфортно» и что он не очень хорошо катается на лыжах.

«Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — говорится в сообщении.