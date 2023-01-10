Вашингтон, 10 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал сотрудников ФБР провести обыск собственности Джо Байдена в связи с обнаружением секретных документов времен вице-президентства политика.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

«Когда ФБР проведет обыск во многих домах Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме? Эти документы совершенно точно не были рассекречены», — написал 45-й президент США в социальной сети Truth Social 10 января.

Также член палаты представителей США Джеймс Комер сообщил о намерении направить в Белый дом и Национальный архив письма с требованием разъяснить ситуацию с обнаруженными документами.

Ранее сообщалось, что в здании аналитического центра имени президента Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы времени вице-президентства Байдена.