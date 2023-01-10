Донецк, 10 января, 2023, 11:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки ряды киевских боевиков в зоне ответственности Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) поредели. Как сообщили 10 января в НМ ДНР, потери в живой силе противника превысили 170 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

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«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-64БВ), три самоходные артиллерийские установки (2С3 «Акация»)», — говорится в сообщении Народной милиции в телеграм-канале

Кроме того, были уничтожены четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М777 и 19 единиц бронированной и автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 9 января, на южнодонецком направлении российскими подразделениями в ходе огневого удара по скоплениям живой силы и техники в районе населённого пункта Новомихайловка в ДНР были уничтожены более 40 военнослужащих киевского режима, две боевые бронированные машины и три пикапа.