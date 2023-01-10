Москва, 10 января, 2023, 11:31 — ИА Регнум. По предварительным данным, генерал-полковник Александр Лапин станет начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Лапин

На данный момент источник не предоставил конкретных сведений о том, с какого числа Александр Лапин приступит к исполнению служебных обязанностей и когда произошло назначение. Официальной информации о назначении Лапина на новую должность со стороны Минобороны РФ пока нет.

Александр Лапин родился в Казани в 1964 году. В 2009 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. В 2017 году был начальником штаба группировки российских войск, участвующих в гражданской войне в Сирии. В феврале 2019 года Александру Лапину было присвоено воинское звание генерал-полковник. В 2022 году Лапин возглавил командование Центрального военного округа, группировка войск под его командованием участвовала в боях за Лисичанск. Летом того же года Лапин был удостоен звания Героя России.