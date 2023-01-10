Донецк, 10 января, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Пленный украинский военнослужащий рассказал о количестве потерь личного состава Вооруженных сил Украины в ходе проведения Российской Федерацией специальной военной операции.

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«Да, колоссальные», — сказал военнопленный в видеоматериале, опубликованном 10 января Министерством обороны России.

«Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное, нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь — почему такие деньги вот платят… А потому, что наше руководство заинтересовано в этом», — добавил он.

Также пленный отметил, что украинские власти не выплачивают компенсации семьям погибших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что НАТО перешло на новый формат военной помощи Киеву.