Москва, 10 января, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Соединённые Штаты внезапно вывели свои войска из Афганистана для того, чтобы сосредоточиться на Украине, где марионеточный киевский режим готовился к наступлению на Россию. Об этом 10 января заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно», — сказал он в интервью «Аргументам и фактам».

Также секретарь Совбеза РФ уточнил, что позднее это было подтверждено госсекретарём США Энтони Блинкеном, заявившим, что в случае сохранение американского военного присутствия на территории Афганистана Вашингтон не смог бы выделять такое количество средств Киеву.

При этом Патрушев указал, что часть вывезенной из Афганистана военной техники перебросили в Европу, и в первую очередь в Польшу, что позволило европейским странам осуществлять милитаризацию режима Киева.

Кроме того, он добавил, что присутствие США в Афганистане не способствовало борьбе с терроризмом, а обернулось созданием многомиллионных коррупционных схем и увеличением производства наркотических средств во много раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что присутствие американских войск в Афганистане затруднило бы оказание помощи Киеву, поэтому решение президента США Джо Байдена о выводе военных оказалось верным.