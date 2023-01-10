Патрушев: США ушли из Афганистана, чтобы сосредоточиться на Украине
Москва, 10 января, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Соединённые Штаты внезапно вывели свои войска из Афганистана для того, чтобы сосредоточиться на Украине, где марионеточный киевский режим готовился к наступлению на Россию. Об этом 10 января заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.
«Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно», — сказал он в интервью «Аргументам и фактам».
Также секретарь Совбеза РФ уточнил, что позднее это было подтверждено госсекретарём США Энтони Блинкеном, заявившим, что в случае сохранение американского военного присутствия на территории Афганистана Вашингтон не смог бы выделять такое количество средств Киеву.
При этом Патрушев указал, что часть вывезенной из Афганистана военной техники перебросили в Европу, и в первую очередь в Польшу, что позволило европейским странам осуществлять милитаризацию режима Киева.
Кроме того, он добавил, что присутствие США в Афганистане не способствовало борьбе с терроризмом, а обернулось созданием многомиллионных коррупционных схем и увеличением производства наркотических средств во много раз.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 января помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что присутствие американских войск в Афганистане затруднило бы оказание помощи Киеву, поэтому решение президента США Джо Байдена о выводе военных оказалось верным.