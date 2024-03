Лондон, 10 января, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Сообщения о том, что власти Великобритании могут передать режиму Киева танки Challenger 2 на общую сумму порядка £4 млн, вызвали волну критики со стороны читателей британской газеты Daily Mail.

По мнению многих комментирующих это сообщение, правительство Британии больше заботит финансирование и накачка киевского режима оружием, нежели собственные граждане.

«Если у Британии есть такие деньги, финансируйте нашу систему здравоохранения и сделайте ее такой же хорошей, как для… Сунака и его правительства! Тогда она была бы лучшей в мире!» — возмутился deb notts.

«Бездонная яма денег для мигрантов и войн. Для нас же ничего нет», — поддержал его TheUnbeliever.

«Таким образом, это марионеточное правительство тратит миллионы британских налогоплательщиков, снабжая Украину танками, прекрасно зная, что эти деньги никогда не вернутся. Тем временем инфраструктура разваливается из-за отсутствия финансирования. Спасибо миллиону избирателей-консерваторов, помните об этом в следующий раз, когда вы заболеете и вам потребуется лечение в больнице», — отметил читатель SECRET SAM.

«Налогоплательщики должны иметь право голоса по вопросу, куда идут их деньги», — указал toddis.

«Наше правительство должно выполнять приказы Америки. Америка говорит «прыгай», Риши уточнит, как высоко прыгать. Скажут присылайте танки, мы их присылаем. Когда они потребуют людей для обслуживания танков, Риши спросит, сколько надо. Когда Америка скажет отправить людей для обеспечения безопасности обслуживающей бригады, Риши спросит, сколько отправить. Очень скоро у нас будут тысячи «консультантов» и «логистического персонала» на Украине», — констатировал пользователь CantBargainWithMaths.

«Спросите британских налогоплательщиков, прежде чем тратить миллионы наших денег. Предатели», — заключил читатель Emigrate if you can.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Wall Street Journal написала, что Соединенные Штаты Америки не смогут поставить Украине комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам раньше лета 2023 года.