Пекин, 10 января, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Китай начал закупать у России три арктических сорта нефтяной продукции — Arco, «Варандей» и «Новый порт», отгружаемые в Мурманске. Об этом 10 января сообщила компания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что Китай закупил три партии высокосернистого и плотного сорта Arco. Доставка ожидается в январе–феврале 2023 года. Данные закупки потенциально способны вытеснить ближневосточные сорта нефти.

«Переориентация арктических сортов нефти действительно происходит», — сообщается на официальном сайте аналитической компании Kpler.

Ранее сообщалось, что добыча нефти в России по итогам прошедшего, 2022 года выросла на 2%.