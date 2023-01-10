Москва, 10 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Наиболее выгодными вложениями денежных средств для российских граждан стали рублёвый банковский депозит, российские корпоративные облигации и государственные облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщается в исследовании FinExpertiza.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

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Так, при открытии вклада на 100 тыс. рублей в начале года и фиксации прибыли в конце него консервативные инвесторы смогли заработать 7,7 тыс. рублей. Менее доходными оказались корпоративные облигации. Здесь прибыть составила бы 7,2 тыс. рублей. А вложившиеся в ОФЗ граждане России смогли приумножить свои сбережения на 3,2 тыс. рублей.

При этом, как отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова, слова которой приводят «Известия», с учётом годовой инфляции в 12% ни один из наиболее популярных инструментов не принёс реального дохода людям, придерживающимся пассивной стратегии.

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Отмечается, что прошедший год в целом стал худшим для финансовых рынков со времен мирового кризиса 2008 года. Так, индекс Мосбиржи полной доходности, который основывается на акциях «голубых фишек», за год упал на 39,2%. Лидером же по падению цены стал биткоин, указано в исследовании. За год стоимость монеты в рублях снизилась на 62,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финансист Лазарь Бадалов заявил, что банки в России перед Новым годом пытаются предлагать гражданам стимулирующие акции, которые, как правило, выгодны только самим финансовым организациям. Поэтому, по его словам, вкладчикам нужно быть бдительными.

Так, в частности, отметил эксперт, банки создают уловки в виде высокого процента, который действует только часть срока. Если же речь идет о сложных инвестиционных продуктах, то клиент может и вовсе остаться без части своих денег из-за непредсказуемости этого инструмента.