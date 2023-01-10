* (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Кемерово, 10 января, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Уехавший из России телеведущий и комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) может лишиться региональных наград Кемеровской области. Соответствующую инициативу регионального совета ветеранов поддержал губернатор Сергей Цивилев в телеграм-канале Цивилев. Live.

Цитата из видео «Максим Галкин, Хайфа 15.06.2022» Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что артиста могут лишить кузбасских наград: медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 году, и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году.

«В совете ветеранов КуZбасса считают, что публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград», — говорится в сообщении губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеведущий Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) со сцены в Дубае продолжил националистический лозунг «героям слава».