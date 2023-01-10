Бокситогорск, Ленинградская область, 10 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Житель Бокситогорского района Ленинградской области попытался разнять групповую драку у его дома с помощью охотничьего ружья. Попытка завершилась убийством одного из дерущихся. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде. «Драка»

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в полицию поздно вечером 9 января обратился сам 36-летний стрелок из поселка Ефимовское Бокситогорского района.

Он рассказал, что вместе со знакомым находился в гостях в доме своей матери. Когда знакомый ненадолго вышел из дома, на улице у него возник словесный конфликт с тремя мужчинами, переросший в драку. Решив вмешаться и прекратить побоище, приятель сходил в свой дом на той же улице, взял ружье и, вернувшись, выстрелил в одного из дерущихся с его товарищем. От полученного ранения местный житель, 1992 года рождения, скончался на месте происшествия.

По данным СМИ, смертельному выстрелу предшествовал предупредительный в воздух, который не возымел на дерущихся никакого эфФекта.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ до избрания меры пресечения судом.