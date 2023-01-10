Москва, 10 января, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Госдума планирует в январе принять в первом чтении законопроект об увеличении с 7,5 тысячи рублей до 1 млн рублей размера государственной пошлины за предоставление лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, это следует из примерной программы палаты парламента в период весенней сессии, подлежащей первоочередному рассмотрению.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Законопроект в декабре 2022 года в Госдуму внесло правительство РФ. Он позволит не допустить на рынок телекоммуникационных услуг недобросовестных операторов связи, не желающих выполнять обязательные лицензионные требования в части внедрения системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Отмечается, что реализация требований СОРМ на сетях направлена на обеспечение безопасности граждан и государства, так как телефонные звонки от мошенников или об угрозах терактов осуществляются с помощью подмены номера, что делает затруднительным обнаружение местонахождения звонившего.

Кроме того, разработчики инициативы обратили внимание на то, что многие операторы и предприниматели, действующие в сфере связи, из-за своего нежелания вкладывать средства в покупку необходимого оборудования уклоняются от исполнения мероприятий, предусмотренных планами внедрения СОРМ. После недобросовестные предприниматели, в действиях которых выявлены нарушения реализации СОРМ, обращаются в Роскомнадзор с заявлением о прекращении действия лицензии на оказание услуг связи и сразу же подают заявление на получение аналогичной новой лицензии. При этом у надзорного ведомства отсутствуют основания для отказа в прекращении действия действующей лицензии и выдачи новой лицензии на оказание услуг связи, указано в документах.

В правительстве РФ считают, что увеличение стоимости получения лицензий приведет к сокращению числа недобросовестных операторов связи, а также повышению эффективности выполнения требований законодательства об обеспечении СОРМ со стороны операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу.