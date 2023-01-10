Вашингтон, 10 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки не смогут поставить Украине комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам раньше лета 2023 года. Об этом 10 января сообщает газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

Отмечается, что поставка модульных разведывательно-ударных систем по борьбе с БПЛА Vampire обойдется США в 40 миллионов долларов. Также американское правительство пообещало Киеву поставить еще 10 систем Vampire к концу 2023 года.

Соглашение между Киевом и Вашингтоном о поставках подобного типа вооружения было обговорено еще в августе 2022 года, однако реализация осложнилась из-за контракта между Пентагоном и производителем систем Vampire L3Harris Technologies.

Ранее сообщалось, что Франция и Польша пытаются склонить Федеральную Республику Германия к согласию на передачу Украине основных боевых танков Leopard.