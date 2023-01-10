Москва, 10 января, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Введение ответных мер на потолок нефтяных цен со стороны России не исключается, информация о конкретных действиях появится в ближайшее время, сообщили 10 января в пресс-службе Минэнерго РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Российское ведомство напомнило о декабрьском указе президента, запрещающем компаниям из РФ «ссылаться на незаконные ценовые ограничения, введённые западными странами в любом виде, напрямую или косвенно».

«Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа», — сообщили в пресс-службе.

Минэнерго подчёркивает, что конкретика по ответным мерам будет обнародована «в ближайшее время, так же как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов».

Напомним, недружественные России страны с 5 декабря ввели потолок цен на нефть, транспортируемую морем. Таким образом они пытаются лишить Россию доходов от торговли чёрным золотом — якобы в рамках помощи Киеву.