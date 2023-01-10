Москва, 10 января, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко сообщил в интервью «Известиям», что отношения России с Азией являются политическим и экономическим кошмаром для западных стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Милитаристская Япония

По словам Руденко, динамично развивающиеся отношения России с Азией становятся главным политическим и экономическим кошмаром для Запада. Он отметил, что современный мир не желает следовать правилам Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что правительство Японии отказалось от ранее провозглашавшегося курса на мирное развитие и переходит «на рельсы форсированной милитаризации».

Читайте также: В МИД России заявили о форсированной милитаризации Японии