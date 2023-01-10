Курск, 10 января, 2023, 10:46 — ИА Регнум. В Курске произошла крупная авария на теплосетях. Об этом 10 января сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Уточняется, что прорыв теплосетей зафиксирован на улице Дейнеки, 7.

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«Предварительно, с 10:00 мск под отключение попадут 47 многоквартирных домов, где проживает 9,8 тысячи человек», ― написали власти в телеграм-канале.

Завершить ремонтные работы планируется в течение дня. В пресс-службе областного правительства уточнили, что на место аварии выехал министр ЖКХ и ТЭК Александр Мулевин.

По данным синоптиков, в настоящее время в Курске морозно. Температура воздуха составляет ―10 градусов Цельсия.

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Как сообщало ИА REGNUM, ровно год назад в Курске в результате аварии без отопления и горячей воды остались почти 200 жилых домов на 11 улицах. В зоне отключения оказались более 11 тыс. человек.