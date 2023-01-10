Санкт-Петербург, 10 января, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Народный артист России Иван Краско всё еще находится в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.

GAndy Иван Краско

Согласно полученной информации, народный артист находится в больнице с диагнозом «инсульт», его состояние стабильное. Артиста перевели в общую палату, где ему ставят капельницы.

Иван Краско, как рассказал корреспонденту концертный директор, попал в больницу 6 января.

Напомним, 92-летний артист лег в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге в начале декабря для профилактики общего состояния. Он дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо». Его голосом говорят: король в «Карлике Носе», Святогор в «Алёше Поповиче и Тугарине Змее».