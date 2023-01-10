Санкт-Петербург, 10 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Человеческий череп нашли сотрудники коммунального предприятия Петербурга во время проведения земляных работ в центре Северной столицы. На черепе имеется круглое отверстие в теменной области, похожее на пулевое ранение.

Винсент Ван Гог. Череп (фрагмент). 1888

По данным агентства «Оперативное прикрытие», неприятная находка была сделана вечером 9 января во дворе дома 8 по Средней Подъяческой улице в Адмиралтейском районе, где аварийная бригада жилкомсервиса устраняла прорыв трубопровода.

Человеческие останки, которые откопал ковш экскаватора, находились на глубине полутора метров. На место были вызваны сотрудники полиции и СКР, находку отправили судмедэкспертам, по результатам экспертизы может быть принято процессуальное решение.

Добавим, что на территории исторической части Санкт-Петербурга во время Великой Отечественной войны боевых действий с применением огнестрельного оружия не велось.