Москва, 10 января, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Видеозапись пуска ракеты расчётом российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по объекту военной инфраструктуры боевиков киевского террористического режима в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине опубликовало 10 января Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пусковая установка комплекса «Искандер-М»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчёт российского ОТРК направляется на ударную позицию, производит подготовку к ведению огня, получает координаты цели и запускает по ней ракету.

«Расчету поставлена задача — подготовить комплекс для удара по объекту ВСУ. Это может быть подземный бункер или командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов, расположенный за сотни километров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что российские ракетчики выполняют боевые задачи в зоне спецоперации с самого её начала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы ДНР Денис Пушилин написал, что жители Донбасса будут принимать решения о переименованиях населённых пунктов.