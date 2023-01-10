Белгород, 10 января, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины в ночь на 10 января обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом во вторник, 10 января, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

t.meGladkov_l В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка

«Этой ночью под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. В результате подомового обхода территории различные разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и двух машинах», — говорится в распространенном сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрела повреждение получила опора линии электропередачи, а полное ее восстановление ожидается к 12:00 по местному времени.

Как передавало ИА REGNUM, ранее, 9 января, очевидцы в Белгородской области сообщали о срабатывании систем противовоздушной обороны.