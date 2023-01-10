Варшава, 10 января, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Наладившийся было бизнес украинских беженцев на борщах и пельменях сделал невыносимой жизнь гражданки Польши Терезы. Как сообщает польское издание Noizz, приютив «по зову сердца» беженку Наталью и её дочь, сердобольная хозяйка поначалу очень обрадовалась, что гости умеют готовить пельмени, и даже предложила лепить их на продажу. Но заказов было огромное количество. Украинка лепила, а полячка развозила заказчикам. Всё шло отлично, но со временем всё разладилось. По причине большого числа заказов Наталья блокировала кухню по несколько часов в день.

Александр Погожев ИА REGNUM Пельмени

«Я каждый раз спрашивала: ты уверена, что успеешь? Я начала бояться, что мы не справимся, я даже привлекла свекровь», — рассказывает Тереза, поясняя, почему выставила беженцев за дверь.

Тереза призналась, что совершила ошибку, так как иначе представляла оказываемую гостям помощь.

«И я попросила Наталью съехать. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-нибудь, то сожгите меня», — цитирует слова гражданки Польши телеграм-канал «Пул№3».

В конце 2022 года в Польше разыгралась еще одна семейная драма: беженка с Украины разрушила брак приютившей её семьи и выгнала из дома хозяйку. Пострадавшая женщина отметила, что после того как она и её муж приняли решение приютить в своём доме беженку с Украины, обстановка начала накаляться. Супруг польки начал сравнивать её с поселившейся в доме беженкой, при этом сравнения были явно не в пользу супруги.

«Я хотела бы вернуть то, что вложила в этот брак. Я расплатилась с его кредитами, долгами, инвестировала в ремонт его квартиры, и после всего этого он выгнал меня, как собаку», — добавила полька.

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В Великобритании была арестована беженка из Львова, за десять дней разрушившая семью приютившей её британки.

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Напомним, с началом российской военной спецоперации на Украине огромная масса украинских беженцев стремилась попасть в станы ЕС. По оценке экономиста Михаила Хазина, их финансирование станет причиной наступления хаоса в Евросоюзе в ближайшие годы.

«Я абсолютно убеждён в том, что Евросоюз ждёт политический и социальный хаос в течение ближайших пяти-восьми лет. Уровень поддержки всех нарастает, подняли выплаты даже украинским беженцам, а экономика Евросоюза падает. Ситуация декабря-января очень неприятная, тенденции крайне негативные», — пояснил эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кстати, проблемы с проживанием и адаптацией возникают у беженцев не только в Польше. Полиция Испании начала конфисковывать транспорт у украинских беженцев, если он находится в стране более 218 дней.

Власти Латвии требуют от украинских беженцев учить латышский язык, только после этого их готовы брать на работу. По информации местных СМИ, платные курсы языка рассчитаны на два года. Сейчас же идёт массовая волна увольнений украинцев с неквалифицированных рабочих мест. Аналогичная ситуация складывается по всей Прибалтике и в ряде европейских государств, куда с началом боевых действий массово хлынули украинцы.

В Ирландии украинских беженцев заселили в палатки на рождественские праздники. В сложных условиях живут 88 человек, и «есть опасения по поводу того, как они выдержат зимнюю погоду», сообщает радиостанция Newstalk. Ранее беженцы с Украины, находящиеся в Ирландии, жаловались, что им приходилось идти целый километр, чтобы добраться до места, где можно поесть.

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Возможности Германии принимать украинских беженцев находятся на пределе. По словам президента Объединения немецких городов и общин Уве Брандля, главная проблема — обеспечение украинцев жильем. Большая часть беженцев поселилась у друзей, знакомых и просто сердобольных немцев, «но это не может быть постоянным решением, необходимо найти другое».

Ситуация усугубляется тем, что квартир по доступным ценам в Германии — в обрез, а желающих бесплатно селить у себя украинцев осталось очень мало. По данным МВД ФРГ, на начало января в Германии было зарегистрировано 1 045 854 украинца. 80% из них — женщины, около трети — дети и подростки.

Осевшие в Европе украинцы в будущем будут обречены здесь лишь на неквалифицированный труд и социальные притеснения. Однако и возвращаться беженцам будет уже некуда, размышляет экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он отметил, что Украина, таким образом, лишится около 10 миллионов трудоспособного населения, которое будет оказывать низкооплачиваемые услуги европейским хозяевам.

Тем не менее, по данным The Washington Post, в 2023 году Европа готовится принять больше беженцев с Украины.

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