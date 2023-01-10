Донецк, 10 января, 2023, 10:33 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике назвали число жертв обстрелов со стороны киевских боевиков за последние сутки. Так, по данным штаба территориальной обороны ДНР на 10 января, за прошедшие 24 часа ранения получили трое мирных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

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«За минувшие сутки, с 08:00 9 января до 08:00 10 января, в результате обстрелов [киевскими] вооружёнными формированиями на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и ещё трое мирных жителя получили ранения», ― говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, по информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, на 10 января, за сутки территорию Донецкой Народной Республики киевские боевики обстреляли 13 раз. В частности, под огнём ВСУ оказался Петровский район города Донецка.