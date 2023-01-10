Донецк, 10 января, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Жители Донбасса будут принимать решения о переименованиях населённых пунктов, написал 10 января врио главы ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Денис Пушилин «Конечно, люди сами должны решать, какое название должен носить родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни».

Он отметил, что в освобождённых городах людям первое время не до этого: после ВСУ остаются «апокалипсические картины», как в Волновахе и в Мариуполе.

Он напомнил, что вопрос переименований обсуждался руководством в Донбассе, и «ещё в марте 2022 года был издан указ», согласно которому населённым пунктам возвращаются названия, действовавшие на момент объявления ДНР независимости от Украины — 11 мая 2014 года.

«Референдум проходил в Артёмовске, Красноармейске, Володарском районе, — пишет Пушилин. — Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления».

Он добавил, что украинские власти сначала, в рамках декоммунизации, переименовывали города в Донбассе, а затем старались стереть их с лица земли.