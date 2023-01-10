Пушилин заявил, что решения о переименованиях примут жители Донбасса
Донецк, 10 января, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Жители Донбасса будут принимать решения о переименованиях населённых пунктов, написал 10 января врио главы ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в освобождённых городах людям первое время не до этого: после ВСУ остаются «апокалипсические картины», как в Волновахе и в Мариуполе.
Он напомнил, что вопрос переименований обсуждался руководством в Донбассе, и «ещё в марте 2022 года был издан указ», согласно которому населённым пунктам возвращаются названия, действовавшие на момент объявления ДНР независимости от Украины — 11 мая 2014 года.
«Референдум проходил в Артёмовске, Красноармейске, Володарском районе, — пишет Пушилин. — Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления».
Он добавил, что украинские власти сначала, в рамках декоммунизации, переименовывали города в Донбассе, а затем старались стереть их с лица земли.