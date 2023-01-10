Лондон, 10 января, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Британская компания по запуску орбитальных спутников Virgin Orbit провалила миссию по выведению на орбиту Земли новых космических спутников при помощи ракеты-носителя.

stuart.mike Boeing-747

«Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая не позволила нам достичь орбиты. Мы анализируем информацию», — сообщается в пресс-службе Virgin Orbit.

Отмечается, что после неудачного запуска воздушное судно (модифицированный Boeing-747 для запуска ракет) вместе с экипажем вернулось на аэродром.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 американской компании Space X запустила в космос 40 спутников OneWeb, предназначенных для обеспечения широкополосного интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи.