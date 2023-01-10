Нарьян-Мар, 10 января, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Из десяти пострадавших в результате жёсткой посадки Ан-2 в Ненецком автономном округе семерых эвакуируют на вертолёте, сообщает 10 января пресс-служба главы региона.

ezioman Карата́йка (нен. Харая). Посёлок в Заполярном районе Ненецкого автономного округа России

Их перевезут из амбулатории посёлка Каратайка, сообщает РИА Новости. Ещё трое пострадавших не нуждаются в госпитализации: их отправили домой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при жёсткой посадке Ан-2 в НАО 9 января. 10 января в регионе объявлен траур по погибшим.