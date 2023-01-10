Вашингтон, 10 января, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В здании аналитического центра имени президента США Джо Байдена в Вашингтоне были обнаружены секретные документы времён, когда последний находился на посту американского вице-президента. Об этом 9 января сообщил телеканал CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«По словам источников, порядка десяти документов поступили из офиса вице-президента Байдена в центре», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что эти документы были найдены доверенными лицами нынешнего американского лидера в начале ноября 2022 года, когда они разбирали вещи, чтобы освободить офис в «Байден Пенн центре», который является одной из аналитических организаций в Вашингтоне.

Кроме того, указывается, что секретные документы были в папке с другими бумагами, в которых нет секретной информации, и добавляется, что затем они были переданы в национальный архив.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что повестку в суд в Вашингтоне для дачи показаний получил Руди Джулиани, экс-адвокат бывшего президента США Дональда Трампа.