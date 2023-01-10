Российские нефтяные компании нарастили добычу по итогам 2022 года
«Ъ»: Россия увеличила добычу нефти по итогам 2022 года
Москва, 10 января, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла на 2%, до 535 млн тонн, сообщает газета «Коммерсантъ».
Согласно полученным данным, добыча нефти выросла почти во всех крупнейших нефтекомпаниях. Лидером стала компания «Сургутнефтегаз», которая увеличила добычу нефти более чем на 7%, до 59,6 млн т по итогам года. В рейтинге по объему добычи компания смогла занять третье место. Кроме того, у «Лукойла» добыча выросла на 6%, до 81 млн тонн. Тройку лидеров закрыла компания «Газпром нефть», которая нарастила добычу нефти почти на 5%, до 59,1 млн тонн.
По сообщению издания, добыча «Роснефти», наоборот, сократилась в 2022 году до 178,5 млн тонн. Уточняется, что эта компания, как и «Газпром нефть», в 2022 году попала под западные санкции.
При этом добыча газа по итогам года в России снизилась на 11,8%, до 672 млрд куб. м по сравнению с 2021 годом и достигла минимального уровня, по крайней мере, с 2016 года. Причиной спада, по данным источника, стала политика Газпрома.
Как сообщало ИА REGNUM, как свидетельствуют показатели Лондонской биржи ICE, стоимость природного газа в Европе в течение 9 января выросла почти до $850 за тысячу кубометров.