Москва, 10 января, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла на 2%, до 535 млн тонн, сообщает газета «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно полученным данным, добыча нефти выросла почти во всех крупнейших нефтекомпаниях. Лидером стала компания «Сургутнефтегаз», которая увеличила добычу нефти более чем на 7%, до 59,6 млн т по итогам года. В рейтинге по объему добычи компания смогла занять третье место. Кроме того, у «Лукойла» добыча выросла на 6%, до 81 млн тонн. Тройку лидеров закрыла компания «Газпром нефть», которая нарастила добычу нефти почти на 5%, до 59,1 млн тонн.

По сообщению издания, добыча «Роснефти», наоборот, сократилась в 2022 году до 178,5 млн тонн. Уточняется, что эта компания, как и «Газпром нефть», в 2022 году попала под западные санкции.

При этом добыча газа по итогам года в России снизилась на 11,8%, до 672 млрд куб. м по сравнению с 2021 годом и достигла минимального уровня, по крайней мере, с 2016 года. Причиной спада, по данным источника, стала политика Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, как свидетельствуют показатели Лондонской биржи ICE, стоимость природного газа в Европе в течение 9 января выросла почти до $850 за тысячу кубометров.