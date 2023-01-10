Нарьян-Мар, 10 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Один пострадавший при инциденте с самолетом Ан-2 находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом 10 января сообщила пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Zajcsik Ан-2

«По оперативным данным, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии », — говорится в распространенном Минздравом сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших, которым на данный момент оказывают помощь в амбулатории Каратайки, двое детей находятся в состоянии легкой степени тяжести.

Ранее губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в связи с инцидентом с самолетом Ан-2 объявил вторник, 10 января, днем траура.