Москва, 10 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Россия остается приверженной своим международным обязательствам по противодействию коррупции, несмотря на решение о денонсации соответствующей Конвенции Совета Европы, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

«Вчера был внесен законопроект о денонсации этой Конвенции, но это вовсе не означает отказа России от международных обязательств по борьбе с коррупцией», — заверил Косачёв в телеграм-канале.

Сенатор назвал причину денонсации конвенции: Совет Европы принял политическое решение, прекратив полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

«Совет Европы принял дискриминационное решение. В частности, было оговорено, что членство России в ГРЕКО прекращается, кроме случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения нашей страной обязательств, вытекающих из Конвенции, однако при этом Российская Федерация была лишена права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса», — пояснил сенатор.

В России продолжает действовать современное антикоррупционное законодательство, в которое была имплементирована в том числе и Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, напомнил Косачёв. Кроме того, Россия продолжает участвовать в других международных конвенциях по борьбе с коррупцией, среди которых: Конвенция ООН против коррупции; Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности; Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок и другие.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума может в январе принять законопроект о денонсации Российской Федерацией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Документ внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Конвенция была подписана от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года.