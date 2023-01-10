Москва, 10 января, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Новым начальником штаба Сухопутных войск Вооружённых сил (ВС) РФ назначен с 9 января генерал-полковник Александр Лапин. Об этом 10 января сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Лапин

При этом до конца октября 2022 года Лапин являлся командующим группировкой российских войск «Центр» в зоне спецоперации ВС РФ по денацификации на Украине.

Отметим, в октябре 2022 года Лапин подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова после оставления российскими войсками Красного Лимана, и эту критику также поддержал бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.