Нарьян-Мар, 10 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Днём траура объявлено 10 января в Ненецком АО из-за крушения самолёта Ан-2 и гибели двух пассажиров. Об этом написал глава региона Юрий Бездудный в своём телеграм-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Юрий Бездудный «В память о погибших сегодняшний день в Ненецком автономном округе объявляю днём траура».

Глава региона отметил, что гибель людей «болью отозвалась в сердце каждого жителя нашего округа». Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помочь всем пострадавшим.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пилота и одного пассажира Ан-2 при падении возле посёлка Каратайка в НАО.